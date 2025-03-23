Американец Татер не признал вину в насилии над полицейским

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Гражданин США Джозеф Татер, который обвиняется в нападении на полицейского после инцидента в отеле Radisson, не признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Во время проведения предварительного расследования и оперативо-разыскных мероприятий американец утверждал, что обращался к начальнику отделения дознания ОМВД России по Мещанскому району, ставшей в этом деле потерпевшей стороной, с просьбой принести ему воды. Однако обвиняемый отрицает, что применял к ней насилие.

Кроме того, Татер заявил о коммуникативных трудностях с российскими силовиками в ходе расследования дела.

Американца арестовали в августе 2024 года. С того момента суд дважды продлевал ему срок ареста.

Татер устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе столицы после того, как ему отказали в регистрации из-за отсутствия миграционной карты. Представители отеля вызвали полицию, после прибытия правоохранителей американец ударил одного из них.

Сам Татер рассказывал, что приехал в страну за политическим убежищем из-за преследований со стороны ЦРУ. Адвокат американца сообщил, что до ареста его подопечный находился в стране на законных основаниях – у него была виза.

