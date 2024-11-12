Суд Москвы продлил арест американцу Джозефу Татеру до 14 января

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Срок ареста гражданина США Джозефа Татера, который ранее был задержан за нападение на полицейского, продлен до 14 января 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

В августе этого года Татера арестовали на два месяца. Он устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе столицы после того, как ему отказали в регистрации из-за отсутствия миграционной карты. Представители отеля вызвали полицию, после прибытия правоохранителей американец ударил одного из них.

В результате против него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Позже Татер заявил, что приехал в страну за политическим убежищем из-за преследований со стороны ЦРУ. Адвокат американца сообщил, что до ареста его подопечный находился в стране на законных основаниях – у него была виза.