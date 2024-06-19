Обвинение запросило почти пять лет колонии-поселения для американца Блэка

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Обвинение попросило суд во Владивостоке назначить американскому солдату Гордону Блэку 4 года и 8 месяцев колонии-поселения, а также выписать ему штраф на сумму 40 тысяч рублей, передает РИА Новости.

"Сторона обвинения добавила, что потерпевшая заявила гражданский иск в 10 тысяч рублей. Потерпевшая сказала, что украденные средства не возмещены", – добавил прокурор во время заседания.

В свою очередь, защита попросила суд оправдать Блэка по всем обвинениям: в угрозе убийством и краже. Сам американец заявил, что поддерживает позицию адвоката, и отказался выступать с последним словом. Приговор Блэку будет вынесен в среду, 19 июня.

6 мая официальный представитель Пентагона Синтия Смит заявляла, что Россия передала США информацию о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона.

На следующий день Приморский краевой суд Владивостока арестовал Блэка по обвинению в краже до 2 июля. Блэка обвиняют в том, что в мае этого года он, будучи в квартире своей знакомой во Владивостоке, в результате ссоры схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни.