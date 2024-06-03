Французский наемник Куэста Хьюго Джулиан предстанет перед судом в ДНР

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Прокуратура ДНР направила в суд для заочного рассмотрения дело французского наемника Куэсты Хьюго Джулиана. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ ("Участие наемника в вооруженном конфликте")", – говорится в сообщении.

Следствие считает, что с июля 2022-го по февраль 2024 года иностранец принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. Он якобы состоял на службе в 28-й отдельной механизированной бригаде в должности механика-водителя разведывательного отделения в воинском звании солдата. Размер его вознаграждения, по данным обвинения, составил 900 тысяч рублей.

В связи с возбуждением уголовного дела в отношении Куэсты Хьюго Джулиана его объявили в международный розыск. Обвинительная статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее СК РФ объявил в федеральный и международный розыск бывшего морского пехотинца из США Троя Оффенбекера, гражданина Израиля Дениса Десятника и уроженца Кишинева Станислава Гибадулина, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Они были заочно арестованы московским судом и скрывались за рубежом.

