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С подконтрольной Украине территории вернули 75 российских военнопленных, а взамен киевскому режиму были переданы столько же солдат ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, обмен состоялся в результате переговоров, которые прошли 31 мая. При этом посредником в них стали Объединенные Арабские Эмираты. В министерстве уточнили, что в плену российским военным грозила бы смертная казнь, но теперь самолетом военно-транспортной авиации ВКС России их доставят в ближайшее время в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", – подытожили в ведомстве.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что обмены военнопленными между Москвой и Киевом были приостановлены на несколько месяцев по причине надуманных требований Украины.

До этого главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала список из 500 украинских военнопленных, которых Киев уже четыре месяца отказывается обменивать. По ее данным, президент Украины Владимир Зеленский выбрал из них лишь 38 представителей бригады "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

