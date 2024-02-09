Освобожденные из плена ВСУ российские военные доставлены в Москву

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Освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ доставлены в Москву. Здесь они будут проходить лечение и реабилитацию, следует из сообщения министерства обороны России в телеграм-канале.

"Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", – говорится в публикации.

Вечером 8 февраля оборонное ведомство сообщило, что между РФ и Украиной состоялся обмен пленных в формате "100 на 100".

По данным министерства, Объединенные Арабские Эмираты оказали посредническое участие гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из плена.

До этого с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров были возвращены 195 бойцов ВС РФ.



Минобороны РФ сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена