Обмен пленных в формате "100 на 100" состоялся между Россией и Украиной

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Сто российских военнослужащих возвращены из плена с подконтрольной Киеву территории, взамен были переданы столько же военнопленных украинской армии, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят военнослужащих в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

Ведомство указало, что всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. По данным Минобороны, Объединенные Арабские Эмираты оказали посредническое участие гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из плена.

В конце января с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров были возвращены 195 российских военнослужащих. Взамен также передали 195 военнопленных ВСУ.

В начале января из украинского плена с подконтрольной Киеву территории вернулись 248 российских военных. ОАЭ тогда выступили посредником в переговорах.

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 94 военных