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Армия США начала расследование обстоятельств поездки арестованного в РФ военного
Фото: 123RF/bumbledee
Армия США выясняет обстоятельства поездки в Россию задержанного за кражу военного Гордона Блэка. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки", – приводит ее слова РИА Новости.
Сингх подчеркнула, что солдат приехал из Китая во Владивосток, а до этого находился в Южной Корее, при этом американские военнослужащие не имеют права совершать несогласованные поездки в Россию. По ее словам, в результате проверки будут определены последствия для Блэка.
6 мая официальный представитель Пентагона Синтия Смит заявила, что Россия передала США информацию о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Она уточнила, что армия сообщила о случившемся семье задержанного. По словам Смит, Госдеп США сейчас оказывает военнослужащему консульскую поддержку.
Блэк, приехавший в Россию по собственной инициативе, был задержан по подозрению в краже.
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