Уголовное дело возбуждено в отношении задержанного в Москве американца

Фото: Следственный комитет РФ

Сотрудники Мещанского межрайонного следственного отела СУ по ЦАО возбудили уголовное дело в отношении гражданина США, ранее задержанного в Москве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по столице.

По данным следствия, американец нарушил статью о применении насилия в отношении представителя власти.

В СК уточнили, что сейчас с задержанным проводятся следственные действия. В ближайшее время правоохранители предъявят ему обвинение. Следователи также намерены обратиться в Мещанский районный суд с просьбой о заключении фигуранта под стражу.

Гражданин США устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе Москвы. Это произошло из-за того, что у американца не было миграционной карты, поэтому ему отказали в регистрации.

Сотрудники отеля вызвали полицию, однако это не успокоило его. Когда полицейские прибыли на место, американец ударил одного из них, после чего был задержан.