В Норильске мужчина пригласил школьника поиграть в игры и изнасиловал

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Правоохранители задержали жителя Норильска по подозрению в надругательстве над 14-летним юношей. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 38-летний мужчина пригласил знакомого подростка к себе домой под предлогом возможности поиграть в компьютерную игру вечером 8 марта, где и совершил насильственные действия сексуального характера.

О преступлении узнала мать пострадавшего, которая и обратилась в правоохранительные органы. Проведя следственные мероприятия, полицейские задержали мужчину в кратчайшие сроки.

В его отношении возбуждено уголовное дело, сейчас злоумышленник находится под стражей.

Ранее схожий инцидент произошел в Москве. Около подъезда жилого дома на Новорогожской улице мужчина совершил развратные действия в отношении 14-летней девочки.

О произошедшем она рассказала родителям, после чего они обратились в полицию. В результате следователи смогли оперативно установить личность злоумышленника и задержать его. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".

