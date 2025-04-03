В Петербурге 57-летнего мужчину подозревают в надругательстве над ребенком-инвалидом

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

В Санкт-Петербурге неоднократно судимый местный житель подозревается в сексуальном насилии над подростком с особенностями развития. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, накануне в полицию Красносельского района обратилась женщина. Она рассказала, что над ее 16-летним внуком надругался мужчина. Также местная жительница пояснила, что из-за особенностей развития подросток не сразу смог объяснить бабушке об обстоятельствах случившегося.

Оперативникам уголовного розыска района удалось установить детали произошедшего и личность предполагаемого преступника. Им оказался 57-летний житель Соснового Бора. Также известно, что за плечами злоумышленника множество судимостей за кражи и грабежи.

Мужчину задержали на следующий день после случившегося на железнодорожной станции Татьянино в Гатчинском районе Ленобласти.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее схожий инцидент произошел в Норильске. По данным ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, мужчина пригласил школьника поиграть в игры и изнасиловал. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под стражей.