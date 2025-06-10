На Трампа подали в суд из-за ввода Национальной гвардии в Калифорнию

Власти Калифорнии обратились в суд на президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета, обвинив их в нарушении суверенитета штата. Причиной стало решение направить в Лос-Анджелес подразделения Национальной гвардии без согласования с губернатором.

Там уже четвертый день продолжаются массовые беспорядки из-за высылки нелегальных мигрантов. Протестующие нападают на полицию, поджигают автомобили и громят магазины. Силовики применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и пластиковые пули.

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