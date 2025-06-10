Улицы перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 12:15

Политика

На Трампа подали в суд из-за ввода Национальной гвардии в Калифорнию

На Трампа подали в суд из-за ввода Национальной гвардии в Калифорнию

ВС РФ нанесли несколько ракетно-артиллерийских ударов по ВСУ в Сумской области

Евросоюз объявит очередной пакет антироссийских санкций 20 июня

В Париже прошли массовые протесты из-за перехвата судна "Мадлен"

В России могут вернуть 15-минутные перерывы для работающих за компьютером

В РФ могут запретить авиакомпаниям устанавливать нормы по габаритам ручной клади

МЧС РФ собирается ограничить пребывание домашних питомцев на пляжах

ВС РФ начали создавать буферную зону на территории Днепропетровской области

Новости мира: полиция применила резиновые пули против протестующих в Калифорнии

Мединский прокомментировал возвращение российских военных из плена

Власти Калифорнии обратились в суд на президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета, обвинив их в нарушении суверенитета штата. Причиной стало решение направить в Лос-Анджелес подразделения Национальной гвардии без согласования с губернатором.

Там уже четвертый день продолжаются массовые беспорядки из-за высылки нелегальных мигрантов. Протестующие нападают на полицию, поджигают автомобили и громят магазины. Силовики применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и пластиковые пули.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика