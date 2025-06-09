9News: репортер пострадала от резиновой пули во время протестов в США

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В репортера австралийского телеканала 9News Лорен Томаси выстрелили резиновой пулей во время освещения протестов в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеканал.

По данным СМИ, в результате выстрела Томаси получила травму. Уточняется, что сейчас журналист и работавший с ней оператор в безопасности, они продолжат работу по освещению событий.

Сотрудники телеканала подчеркнули, что произошедшее служит напоминанием об опасности, с которой могут столкнуться журналисты на передовой линии протестов. Телеканал опубликовал видеосюжет с кадрами выстрела, произведенного, как указывает СМИ, сотрудником полиции США.

На фоне продолжающихся протестов министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм раскритиковала губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, пишет "Газета.ру" со ссылкой на CBS.

"Если бы он делал свою работу, люди бы не пострадали. Губернатор Ньюсом доказал, что он принимает неправильные решения", – сказала Ноэм.

Происходящее также прокомментировал в соцсети X предприниматель Илон Маск, передает RT.

Бизнесмен назвал действия участвующих в беспорядках "неприемлемыми". Свой пост он дополнил снимком полуголого активиста, стоящего с мексиканским флагом на изрисованной машине на фоне пламени и толпы.

Протесты в Лос-Анджелесе продолжаются третий день. Они начались на фоне массового задержания властями нелегальных мигрантов. Президент США Дональд Трамп поручил принять все необходимые меры для "освобождения Лос-Анджелеса" и окончания беспорядков в городе. Он отдал необходимые приказы министру внутренней безопасности, министру обороны Питу Хегсету и генеральному прокурору Пэм Бонди.

В свою очередь, губернатор Калифорнии потребовал от администрации Трампа отменить развертывание нацгвардии в Лос-Анджелесе и вернуть военнослужащих под его командование. Он назвал действия властей серьезным нарушением суверенитета штата.