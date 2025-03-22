Маск заявил, что Байден поощрял миграцию, чтобы склонить штаты к демократии

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Администрация предыдущего президента США Джо Байдена поощряла миграцию в колеблющихся штатах и давала мигрантам легальный статус, чтобы склонить штаты к демократической партии, заявил предприниматель, руководитель департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск в соцсети X.

По мнению Маска, администрация экс-главы Штатов стремилась к установлению постоянного правления одной партии в стране. В качестве примера он привел штат Калифорния, где, утверждает глава ведомства, подобная политика уже была реализована.

В январе американский президент Дональд Трамп подписал прокламацию о введении режима чрезвычайной ситуации на южной границе США, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов. В документе указано, что граница "захвачена картелями, преступными группировками, известными террористами". При этом, отметил Трамп, за последние четыре года подобная обстановка привела к массовому хаосу в стране, в том числе к гибели многих невинных американцев.

После этого вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что урегулирование кризиса на границе США с Мексикой требует участия министерства обороны и национальной разведки. По словам вице-президента, наркокартели используют беспилотники, что требует "военного ответа". Он также отметил, что многие нелегальные мигранты, которые попали в Штаты за последние четыре года, связаны с иностранными террористами.