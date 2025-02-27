Telegraph: советник Трампа призвал пересмотреть границу между США и Канадой

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Советник американского президента Дональда Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро призвал чиновников США обсудить с коллегами из Канады пересмотр границы между государствами. Об этом сообщает газета Telegraph, ссылаясь на источник.

По словам источника, "канадцы сказали своим людям" воздержаться от переговоров с правительством Соединенных Штатов, пока кандидат на должность торгового представителя США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник не будут утверждены сенатом и не займут свои должности.

Ранее СМИ писали, что Наварро предложил исключить Канаду из западного разведывательного альянса "Пять глаз". Так Вашингтон надеется подтолкнуть Оттаву к усилению борьбы с нелегальными мигрантами, которые приезжают на американскую территорию, утверждают журналисты.