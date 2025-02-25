FT: администрация Трампа обсуждает исключение Канады из альянса "Пять глаз"

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Команда президента США Дональда Трампа обсуждает возможное исключение Канады из западного разведывательного альянса "Пять глаз", сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Журналисты выяснили, что с этим предложением выступил старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро. Таким образом Вашингтон надеется подтолкнуть канадскую сторону к усилению борьбы с нелегальными мигрантами, которым удается попасть на территорию США.

При этом на данный момент неизвестно, как сам Трамп отреагировал на такую инициативу, подчеркнула газета.

Ранее США ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Вскоре канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что страна вводит ответные импортные пошлины в размере 25%.

Однако после этого США приняли решение приостановить введение пошлин на канадские товары на 30 дней. Трюдо рассказал, что к этому удалось прийти после его телефонного разговора с Трампом.

