Politico: суд США требует остановить самолеты с мигрантами, высылаемыми по закону 18 века

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Суд в США потребовал прекратить высылать мигрантов из страны на основании закона 1798 года, сообщает издание Politico со ссылкой на судью округа Колумбия Джеймса Боасберга.

"Любой самолет с этими людьми, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в Соединенные Штаты, как бы это ни было сделано. Сделайте все, чтобы это было выполнено немедленно", – заявил судья.

Отмечается, что временный запрет введен в Штатах на 14 дней, до определения законности распоряжения американского президента Дональда Трампа, который инициировал высылку миллионов мигрантов из страны.

По информации издания, на момент вынесения решения суда несколько самолетов США с нелегалами уже вылетели из Техаса в Венесуэлу, еще два судна направлялись в Сальвадор и в Гондурас.

Одним из первых указов Трампа на посту президента стало введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США для того, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов. Глава Белого дома утверждал, что наркокартели начали контролировать отдельные части американских городов и огромные территории к югу от границы США, обеспечивая въезд нелегальных мигрантов.