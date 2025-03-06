Вэнс заявил, что урегулирование на границе с Мексикой требует подключения разведки и армии

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Урегулирование кризиса на границе США с Мексикой требует участия министерства обороны и национальной разведки. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в городе Игл-Пасс в штате Техас, расположенном на границе с Мексикой.

"Кризис на границе стал вопросом национальной разведки, а также тем, что требует участия министерства обороны", – приводит его слова ТАСС.

Вэнс отметил, что наркокартели используют беспилотники, что требует "военного ответа". Кроме того, вице-президент указал, что многие из миллионов нелегальных мигрантов, проникших в страну за последние четыре года, связаны с иностранными террористами.

Вэнс, министр обороны США Пит Хегсет и директор национальной разведки Тулси Габбард посетили регион для ознакомления с ситуацией на месте. Вице-президент подчеркнул, что признание наркокартелей террористическими организациями позволяет США "применить все ресурсы вооруженных сил для усиления контроля на границе".

При этом он добавил, что не собирается сейчас делать заявлений относительно какого-либо вторжения в Мексику, и предоставит прокомментировать это президенту США Дональду Трампу.

Одним из первых указов Трампа на посту стало введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США для того, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов. Президент утверждал, что наркокартели начали контролировать отдельные части американских городов и огромные территории к югу от границы США, обеспечивая въезд нелегальных мигрантов.