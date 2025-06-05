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03:24

Политика

Трамп запретил въезд в США гражданам нескольких стран

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Дональд Трамп полностью запретил въезд в Соединенные Штаты гражданам 12 стран. Соответствующий указ был размещен на сайте Белого дома.

Въезд в США теперь запрещен гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Уточняется, что подобное решение было принято после "учета внешней политики, национальной безопасности и целей США".

Помимо этого, Трамп также частично ограничли въезд в Штаты жителям семи стран: Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

Запреты и ограничения на въезд применяются как к иммиграционным, так и к неиммиграционным визам.

В марте этого года зарубежные СМИ сообщали, что американские власти хотят ужесточить правила въезда в США для граждан 43 стран, включая Россию и Белоруссию.

О полном закрытии границ для россиян и белорусов речи не идет. Однако визы смогут получить лишь состоятельные предприниматели, которые посещают США по бизнес-вопросам. При этом туристы и мигранты могут столкнуться с отказом в получении визы.

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