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Западные страны изменят свое решение об отказе от российского газа, заявил американский инвестор Стивен Линч, который в 2024 году заявил о планах купить взорванный газопровод "Северный поток – 2".

"Когда они решат, что им нужен газ из России – а они решат, – мы будем готовы", – цитирует его "Газета.ру".

Инвестор отметил, что рассказал о своих намерениях немецким чиновникам из Минэнерго во время встречи, которая состоялась 6 мая в Берлине. Однако они негативно отнеслись к его инициативе и спросили, как он хочет убедить их разрешить поставки газа из России через "Северный поток – 2". Линч ответил, что это не является его задачей, а Германия сама осознает эту выгоду из-за дешевизны топлива.

Ранее СМИ писали, что власти Франции и Бельгии отказались поддержать план руководства Евросоюза о запрете импорта трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) из РФ по существующим договорам к концу 2027 года. По словам источников, введение запрета попытаются также блокировать Венгрия и Словакия. Испания и Нидерланды план ЕС поддержали.