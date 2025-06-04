Россия сократила поставки СПГ в Европу на 2,4% с начала года

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Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз с начала 2025 года упали на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные европейского аналитического центра Bruegel.

В первые пять месяцев текущего года Россия поставила в ЕС около 9,45 миллиарда кубометров против 9,68 миллиарда кубометров годом ранее.

В свою очередь, поставки газа в Евросоюз с американского направления по итогам мая увеличились на 2,7% по сравнению с апрелем – до рекордных 8,2 миллиарда кубометров.

Ранее сообщалось, что Европейский союз заплатил в марте текущего года за российский природный газ наименьшую сумму с 1999 года. Согласно расчету, в указанном месяце импорт отечественного газа в ЕС составил 340 миллиона евро.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что вопрос поставок российского газа в страны Европы обсуждается в ходе переговоров России и Соединенных Штатов.