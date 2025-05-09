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09 мая, 17:36

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Ушаков: тема поставок газа в Европу поднимается на переговорах РФ и США

Тема поставок газа в Европу поднимается на переговорах РФ и США – Ушаков

Фото: 123RF/gcalin

Вопрос поставок российского газа в страны Европы обсуждается в ходе переговоров России и Соединенных Штатов. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что руководства крупных европейских компаний изучают возможность возвращения к импорту российского газа.

При этом эксперты полагают, что Соединенные Штаты могут потребовать от Европы возобновить закупки российского газа. К примеру, Россия может договориться с США об обмене газом или же газ будет поставляться через "Северные потоки".

Однако в мае в Еврокомиссии предложили принять меры по запрету импорта газа из России по существующим и новым контрактам к концу 2027 года. Более конкретные сроки зависят от способности Евросоюза обеспечить поставки СПГ из других стран, например США, Катара и Канады.

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