ЕС в марте заплатил за российский трубопроводный газ минимальную с 1999 года сумму

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Европейский союз заплатил в марте текущего года за российский природный газ наименьшую сумму с 1999 года, пишет ТАСС, ссылаясь на данные Евростата

Согласно расчету, в прошлом месяце импорт отечественного газа в ЕС составил 340 миллиона евро, таким образом, установив новый исторический минимум с октября 1999 года.

При этом больше всего топлива закупили Венгрия, заплатив 248 миллионов евро, и Греция, отдав 67 миллионов. Италия же впервые с 2008 года отказалась проводить прямую сделку с РФ.

Вместе с тем в январе 2025-го страны ЕС установили рекорд по закупке данного товара за последние два года. Государства приобрели трубопроводный газ на 833 миллиона евро и сжиженный природный газ (СПГ) на 1,07 миллиарда евро. Суммарные закупки составили 1,9 миллиарда евро.

Средняя стоимость газа в Европе по итогам января выросла на 6%, приблизившись почти к 517 долларам за 1 тысячу кубометров. К росту цен привели высокие темпы отбора из европейских хранилищ, которые активизировались в условиях холодной погоды, а также остановка транзита российского газа через Украину.