ЕС в январе закупил российский трубопроводный газ и СПГ на максимальную сумму за два года

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В январе этого года страны Евросоюза закупили российский трубопроводный газ на 833 миллиона евро и сжиженный природный газ (СПГ) на 1,07 миллиарда евро. Согласно данным Евростата, суммарные закупки составили 1,9 миллиарда евро, что стало максимальным показателем за последние два года, передает ТАСС.

Затраты EC на российский СПГ в январе выросли на 17% по сравнению с декабрем 2024 года и на 57% по сравнению с январем 2024 года, достигнув максимума с января 2023 года, когда на эти цели было потрачено более 1,3 миллиарда евро.

Основными импортерами российского СПГ стали Франция (455 миллионов евро – максимум с декабря 2022 года), Испания (261,5 миллиона евро – максимум с января 2023 года) и Бельгия (256,7 миллиона евро – максимум с апреля 2023 года).

Между тем средняя стоимость газа в Европе по итогам января выросла на 6%, приблизившись почти к 517 долларам за 1 тысячу кубометров. К росту цен привели высокие темпы отбора из европейских хранилищ, которые активизировались в условиях холодной погоды, а также остановка транзита российского газа через Украину.

В частности, 31 декабря 2024 года фьючерсы на газ торговались по цене, близкой к 539 долларам за 1 тысячу кубометров, а уже 31 января 2025 года торги закрылись на отметке 577 долларов.