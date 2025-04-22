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Украина переплачивает за российский газ, покупая его после поднятия цен европейскими трейдерами. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

"Вместо того, чтобы покупать дешевый газ напрямую из России, Украина покупает российский газ, поставляемый по "Турецкому потоку" после того, как европейские трейдеры подняли цену", – написал он в соцсети Х.

"Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев после отказа Киева продлевать договор о газовых поставках в Европу через Украину.

Ранее первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко признался, что Украина закупает российский газ, который поступает в Сербию и Венгрию.

Несмотря на это, украинские военнослужащие продолжают наносить удары по станциям, которые обеспечивают подачу газа по "Турецкому потоку". Например, в конце февраля ВСУ использовали три дрона для атаки станции "Русская", однако армия РФ отразила атаку.

Спустя время глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений из-за произошедшего. Он напомнил, что недавно ЕК дала гарантию, что Киев не будет атаковать инфраструктуру, которая связывает Россию с Европой.