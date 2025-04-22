Депутат Рады Кучеренко: Украина покупает российский газ через "Турецкий поток"

Фото: depositphotos/63ru78

Украина закупает российский газ, который поступает в Сербию и Венгрию через газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на первого заместителя главы энергетического комитета Верховной рады Алексея Кучеренко.

"Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Я, к сожалению, вынужден разочаровать, мы точно покупаем российский газ. <...> Происхождение молекул мы не можем определить", – уточнил он.

Несмотря на это, украинские военнослужащие продолжают наносить удары по станциям, которые обеспечивают подачу газа по "Турецкому потоку". Например, в конце февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали три дрона для атаки станции "Русская". Однако армия России отразила атаку, поэтому поставки газа осуществлялись в штатном режиме.

Спустя время глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений из-за произошедшего. Он напомнил, что недавно ЕК дала гарантию, что Киев не будет атаковать инфраструктуру, которая связывает Россию с Европой.

В ответ на это представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен указала, что внимательно следит за всей энергетической инфраструктурой после попыток ВСУ атаковать газопровод "Турецкий поток".

