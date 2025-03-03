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Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила на пресс-конференции в Брюсселе, что комиссия внимательно следит за всей энергетической инфраструктурой после попыток украинских военнослужащих атаковать газопровод "Турецкий поток", передает ТАСС.

Она уточнила, что у ЕК нет сведений о возникновении каких-либо проблем с поставками газа через "Турецкий поток" или с их безопасностью.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать тремя беспилотниками расположенную в Краснодарском крае станцию "Русская" в ночь на 28 февраля. Однако Вооруженные силы РФ предотвратили эту атаку, поэтому станция продолжила обеспечивать штатную подачу газа по "Турецкому потоку".

Затем глава российского МИД Сергей Лавров предоставил своему коллеге из Венгрии Петеру Сийярто разъяснения в связи с атакой ВСУ по "Турецкому потоку". Последнего, как сообщает министерство, интересовали оценки Москвы, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт.

Спустя время Сийярто потребовал от ЕК объяснений в связи с атакой Украины на компрессорную станцию газопровода. Он напомнил, что недавно Еврокомиссия дала гарантию, что киевская сторона не будет нападать на инфраструктуру, ведущую в Евросоюз.

