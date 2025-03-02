Сийярто: Брюссель нарушил две гарантии энергобезопасности Венгрии

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Еврокомиссия нарушила две из четырех ранее предоставленных гарантий энергетической безопасности Венгрии. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в своем письме главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас.

Глава МИД Венгрии отметил, что первой гарантией были переговоры о возобновлении транзита российского газа через украинскую территорию в Центральную Европу. При этом, вопреки обещаниям, представители Будапешта так и не были приглашены на обсуждение данного вопроса.

Второй гарантией, по словам Сийярто, было обещание Еврокомиссии, что Украина не будет наносить удары по инфраструктуре, которая используется для поставок энергоносителей в ЕС.

"Однако, к нашему глубокому сожалению, в ночь на 28 февраля Украина нанесла удар беспилотником по компрессорной станции "Русская" газопровода "Турецкий поток", – приводит слова венгерского министра агентство MTI.

Глава МИД Венгрии также предупредил Каллас о том, что при принятии решений по Украине позиция Будапешта будет в большой степени определяться данными вопросами.

Ранее Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений в связи с атакой Украины на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток".

После этого глава российского МИД Сергей Лавров предоставил Сийярто разъяснения в связи с атакой. Венгерского министра, в частности, интересовали оценки Москвы, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт.

