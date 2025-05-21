Bloomberg: ЕС может ввести нулевую квоту на импорт российского газа

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Власти Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность введения нулевой квоты на импорт российского газа. Об этом сообщает МК со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников, это позволит избежать риска выплаты неустоек контрагентам из России по долгосрочным контрактам.

Как отмечает издание, введение нулевой квоты может стать юридическим обоснованием для одностороннего разрыва подобных контрактов с компаниями из России. Также это поможет энергетическим концернам ЕС покончить с зависимостью от российского топлива до конца 2027 года, что соответствует плану Европейской комиссии (ЕК).

Вариант введения прямых ограничительных мер в отношении российских энергокомпаний был исключен из-за необходимости единодушия всех государств-членов. Против данных мер мог выступить ряд стран ЕС, в том числе Венгрия и Словакия.

При этом, чтобы одобрить введение нулевой квоты, достаточно квалифицированного большинства. Официальное предложение будет направлено на рассмотрение ЕК в середине июня.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия собираются объединить усилия для противодействия плану ЕК по отказу стран Евросоюза от поставок российского газа к 2027 году.

По словам министра, его словацкий коллега высказал серьезные возражения против такого предложения ЕС. Сам же Сийярто считает, что план ЕК ставит под угрозу энергобезопасность Венгрии.