Politico: Франция и Бельгия выступили против запрета на импорт российского газа в ЕС

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Власти Франции и Бельгии отказались поддержать план руководства Евросоюза о запрете импорта трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) из России по существующим договорам к концу 2027 года. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителей правительств.

Как отметили собеседники издания, им нужна дополнительная информация по экономическим и юридическим последствиям. При этом, по данным СМИ, план Брюсселя поддержали Испания и Нидерланды.

Журналисты предполагают, что Венгрия и Словакия также попытаются заблокировать введение запрета, а многие европейские политики и представители промышленности выступают за возвращение к энергопоставкам из России.

При этом для реализации предложений ЕС требуется согласие всех стран – участниц объединения.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза рассматривают возможность введения нулевой квоты на импорт российского газа. По данным СМИ, это позволит избежать риска выплаты неустоек контрагентам из России по долгосрочным контрактам.

При этом Венгрия и Словакия собираются объединить усилия для противодействия плану Еврокомиссии по отказу стран ЕС от поставок российского газа к 2027 году. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, план ЕК ставит под угрозу энергобезопасность Венгрии. Ущерб для экономики страны составит 1,5 миллиарда евро в год.