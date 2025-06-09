Трамп заявил, что без сотрудников Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен

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Если бы в Лос-Анджелес не были направлены сотрудники Нацгвардии, то американский город был бы полностью уничтожен. Такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Именно поэтому американский лидер назвал отличным решением отправку сотрудников федеральных правоохранительных органов в штат Калифорния, где проходят "жесткие и спровоцированные беспорядки".

Трамп считает, что происходящее там не имеет ничего общего с мирными демонстрациями. В связи с этим глава Белого дома выступил с критикой в адрес губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, признав их действия некомпетентными.

По мнению американского лидера, Ньюсом и Басс должны были сказать ему спасибо, так как "без него они были никем". Вместо этого, как указал Трамп, губернатор Калифорнии и мэр Лос-Анджелеса решили соврать народу, сообщив, что помощь администрации США не нужна, так как беспорядки являются якобы "мирными".

"Один лишь взгляд на фотографии и видео с насилием и разрушениями говорит вам все, что вы должны знать. Мы всегда будем делать то, что необходимо для обеспечения безопасности наших граждан, чтобы мы могли вместе сделать Америку снова великой", – подытожил президент США.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 7 июня из-за массового задержания нелегальных мигрантов. Тогда Ньюсом раскритиковал федеральные власти, указав, что штат может приостановить уплату федеральных налогов, если произойдет масштабное сокращение финансирования.

Трамп, несмотря на это, решил выслать на борьбу с участниками беспорядков 2 тысячи нацгвардейцев. Они начали свою работу в городе утром 8 июня. Ньюсом, в свою очередь, потребовал от президента США отменить эту меру и вернуть военнослужащих под его командование.

Губернатор Калифорнии уверен, что у властей не было никаких проблем, пока в дело не вмешался Трамп. Однако в результате американский лидер потребовал принять все меры для завершения протестов.

На фоне беспорядков министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм раскритиковала Ньюсома. По ее словам, если бы последний делал свою работу, люди бы не пострадали.

