Участник протестов в Лос-Анджелесе вышел с флагом СССР на спине

Фото: телеграм-канал SHOT

Один из участников протестов в Лос-Анджелесе появился с флагом Советского Союза, который он накинул на плечи. Соответствующая видеозапись была опубликована в соцсетях.

На кадрах видно, как участник акции с флагом СССР наблюдает за протестующими, которые блокируют полицейские машины.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 7 июня на фоне массового задержания нелегальных мигрантов. Тогда же губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал федеральные власти. Он сообщил, что штат может приостановить уплату федеральных налогов, если произойдет масштабное сокращение финансирования региона.

Американский лидер Дональд Трамп в обход губернатора Калифорнии он распорядился направить на борьбу с беспорядками 2 тысячи нацгвардейцев. Они начали прибывать в город утром 8 июня.

Ньюсом же потребовал от американского президента отменить развертывание нацгвардии в городе и вернуть военнослужащих под его командование. Он уверен, что у властей не было никаких проблем, пока в дело не вмешался Трамп. Лидер США поручил принять все меры для окончания беспорядков.

На фоне продолжающихся протестов министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм раскритиковала губернатора Калифорнии. Если бы Ньюсом делал свою работу, люди бы не пострадали, добавляла она.

