Newsweek: массовые грабежи начались на фоне протестов в Лос-Анджелесе

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В Лос-Анджелесе на фоне беспорядков начались массовые грабежи. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Newsweek.

"Владельцы предприятий сообщают о разграблении магазинов в районе 6-й улицы и Бродвея", – заявили представители Центрального управления городской полиции.

В связи с происходящим сотрудники полиции настоятельно советуют жителям и хозяевам магазинов сообщать о любых случаях вандализма, ущерба или мародерства, чтобы это можно было официально задокументировать. Также полицейские просят делать фото или видео с места разгрома.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 7 июня из-за массового задержания нелегальных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп поручил принять все меры для окончания беспорядков. Глава Белого дома отдал необходимые приказы министру внутренней безопасности Кристи Ноем, министру обороны Питу Хегсету и генеральному прокурору Пэм Бонди.

В свою очередь, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от администрации Трампа отменить развертывание нацгвардии в Лос-Анджелесе и вернуть военнослужащих под его командование. Он назвал действия властей серьезным нарушением суверенитета штата.

Из-за продолжающихся протестов Ноэм раскритиковала действия Ньюсома. Если бы он делал свою работу, люди бы не пострадали, сказала министр, добавив, что Ньюсом принимает неправильные решения.