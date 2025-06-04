04 июня, 05:30Транспорт
"Мой район. Новости": овербукинг при продаже авиабилетов хотят официально запретить в РФ
В России хотят официально запретить овербукинг при продаже авиабилетов. Это ситуация, когда авиакомпания продает билетов больше, чем есть мест в самолете.
Перевозчики рассчитывают, что часть пассажиров не явится на рейс. Однако бывают случаи, когда человек может остаться без места. Это может произойти не только от переизбытка билетов, но и по техническим причинам.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".