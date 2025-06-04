Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 05:30

Транспорт

"Мой район. Новости": овербукинг при продаже авиабилетов хотят официально запретить в РФ

"Мой район. Новости": овербукинг при продаже авиабилетов хотят официально запретить в РФ

РЖД будут развивать свою туристическую онлайн-платформу по организации поездок

Авиакомпании начали отказывать в посадке на рейсы пассажирам с умными чемоданами

Эксперты предложили ввести гибкий тариф для пользователей кикшеринговых самокатов

Ограничения ввели на нескольких участках Волоколамского шоссе

Вафельную разметку нанесли на Алтуфьевском шоссе

Авиакосмический салон МАКС перенесен на 2026 год

Движение по трассе в Курской области восстановлено

Количество судов на Москве-реке увеличилось на 6,5% с начала летней навигации

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 июня

В России хотят официально запретить овербукинг при продаже авиабилетов. Это ситуация, когда авиакомпания продает билетов больше, чем есть мест в самолете.

Перевозчики рассчитывают, что часть пассажиров не явится на рейс. Однако бывают случаи, когда человек может остаться без места. Это может произойти не только от переизбытка билетов, но и по техническим причинам.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика