"Мой район. Новости": овербукинг при продаже авиабилетов хотят официально запретить в РФ

В России хотят официально запретить овербукинг при продаже авиабилетов. Это ситуация, когда авиакомпания продает билетов больше, чем есть мест в самолете.

Перевозчики рассчитывают, что часть пассажиров не явится на рейс. Однако бывают случаи, когда человек может остаться без места. Это может произойти не только от переизбытка билетов, но и по техническим причинам.

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