Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ремонт дорожного покрытия начался на дублерах Ярославского шоссе в Москве, передает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Асфальт будет заменен на участке от Северянинского путепровода до МКАД в обоих направлениях. Сначала рабочие снимут существующее покрытие, отремонтируют смотровые колодцы и решетки ливневой канализации, после этого они уложат новый асфальт и нанесут разметку. В работах задействованы 65 специалистов "Автомобильных дорог" и 41 единица техники.

Обновлять дорожное покрытие на дублерах Ярославского шоссе начали из-за износа верхнего слоя и образования колеи. Работы в основном ведутся ночью, а движение перекрывают частично с соблюдением правил безопасности.

Ярославское шоссе начинается от Северянинского путепровода и протягивается на северо-восток в качестве продолжения проспекта Мира. Оно является основной транзитной магистралью Ярославского района, в котором проживают около 100 тысяч москвичей. Также дорога связывает столицу с Мытищами, Королевом и другими городами Подмосковья.

Ранее замена асфальтобетонного покрытия началась на участке Ленинградского шоссе от МКАД до квартала Кирилловки в Химках. Ремонт там не проводился с 2020 года. Причинами замены покрытия стали износ верхнего слоя и образовавшаяся колейность, которая может негативно повлиять на безопасность водителей. После укладки асфальта специалисты нанесут дорожную разметку.

