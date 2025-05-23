В РФ выросло число подростков-предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Число индивидуальных предпринимателей (ИП) в возрасте до 18 лет в России выросло до 13 200 человек. На конец 2024 года их было на 700 меньше – 12 500 человек, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные одной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Подростки начинают свой бизнес в цифровом контенте, маркетинге и стриминге, также они создают образовательные и творческие продукты, объяснила эксперт Президентской академии Анастасия Масленникова. Кроме того, молодые ИП занимаются продажами товаров на маркетплейсах, наукой и репетиторством.

Например столичный бизнесмен Даниил Макатров, еще будучи восьмиклассником, придумал стартап по созданию гаджетов для спорта, рассказали в АНО "Национальные приоритеты". Изначально это был лишь умный конек для хоккеистов, созданный при помощи специального чипа.

Но к настоящему времени чип может быть встроен во всю экипировку спортсмена, шайбу, мяч и другие предметы. Это и привело школьника к созданию своей компании, чья продукция поможет сделать тренировки более эффективными.

Другой ИП Вадим Колесников из Астрахани открыл свою IT-компанию в 18 лет. Его фирма занимается созданием веб-платформ, корпоративных сайтов и порталов. Среди основных клиентов компании – представители промышленного сектора и недвижимости.

Юный бизнесмен до создания компании работал на фрилансе. Но теперь он имеет команду из программистов, дизайнеров и project-менеджеров, которые разрабатывают ПО и выполняют заказы на русском, английском и испанском языках.

Резкий рост молодых предпринимателей связан с популяризацией такой деятельности, уверен председатель комитета "Опоры России" по развитию молодежного предпринимательства Виктор Ивлев. В это же время большая часть подростков не хочет делать выбор "или учеба, или работа", отметила Масленникова.

"Подготовка к экзаменам остается приоритетом – она дает базу для дальнейшей учебы и карьеры. Но все больше молодых осознают, что ранний опыт предпринимательства – это не просто заработок, а тренировка ответственности, гибкости и инициативы", – добавила эксперт.

По ее мнению, так молодые бизнесмены учатся планировать, распределять ресурсы и искать решения, получая навыки, которые пригодятся в любой сфере.

Ранее стало известно, что количество ИП в Москве за год выросло на 7%. В столице трудятся около 461 000 предпринимателей. Кроме того, количество самозанятых в столице на начало текущего года выросло почти на 350 тысяч и превысило 1,9 миллиона человек. Таким образом, в Москве трудятся 16% зарегистрированных в РФ плательщиков налога на профессиональный доход.

