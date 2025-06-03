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Новости

03 июня, 07:30

Транспорт

Российских самокатчиков будут проверять на соблюдение ПДД с помощью ИИ

Российских самокатчиков будут проверять на соблюдение ПДД с помощью ИИ

Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Народное Ополчение"

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На участке от Ленинградского до Звенигородского шоссе изменится скоростной режим с 16 июня

За теми, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности (СИМ), нарушая правила дорожного движения (ПДД), планируют следить с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В России могут запустить технологию, которая сможет контролировать движение пользователей на СИМ.

Например, с помощью голосового помощника людей будут просить сойти с самоката на пешеходном переходе или прекратить движение вдвоем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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