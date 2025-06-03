Российских самокатчиков будут проверять на соблюдение ПДД с помощью ИИ

За теми, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности (СИМ), нарушая правила дорожного движения (ПДД), планируют следить с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В России могут запустить технологию, которая сможет контролировать движение пользователей на СИМ.

Например, с помощью голосового помощника людей будут просить сойти с самоката на пешеходном переходе или прекратить движение вдвоем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.