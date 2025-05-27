"Мой район. Новости": территорию благоустроят возле будущей станции метро "Вавиловская"

Возле будущей станции метро "Вавиловская" Троицкой линии метро появится комфортная и благоустроенная территория. Для пассажиров оборудуют удобные пешеходные дорожки, велопарковки и современные павильоны для ожидания наземного городского транспорта.

Для комфорта пассажиров создадут зоны отдыха, установят лавочки на бетонном основании с деревянными настилами. Также близлежащую территорию озеленят. Будет организована высадка зеленых насаждений, включающая деревья и кустарники, организованы цветники и укладка рулонных газонов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".