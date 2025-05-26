"Мой район. Новости": несколько станций метро временно закроют на юго-западе Москвы

Пассажиров столичного метро предупреждают о временном закрытии нескольких станций метро на юго-западе Москвы. В частности, поезда не будут ходить между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии 31 мая, а также 1, 7 и 8 июня.

Это связано со строительством перехода на Троицкую линию на станции "Академическая".

Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".