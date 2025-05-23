До 2,4 тысячи вагонов в год будут обслуживать в новом электродепо "Южное"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Братееве в электродепо "Южное" на площади более 13 гектаров возвели 46 зданий и сооружений производственного назначения, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, там работает 4 тысячи единиц основного и более 40 тысяч единиц вспомогательного оборудования. Для их подключения потребовалось более 1,3 тысячи километров кабеля.

Для строительства электродепо было:

разработано более 60 тысяч кубометров грунта;

уложено свыше 50 тысяч кубометров бетона;

смонтировано около 4 тысяч тонн металлоконструкций.

Ефимов отметил, что оснащение депо позволит обслуживать до 2,4 тысячи вагонов в год. На площадке разместили:

ремонтные цеха со стендовым, крановым и станочным оборудованием;

моечный комплекс и многорежимный колесотокарный станок.

Габариты цеха рассчитаны на комплексное обслуживание сразу 8 вагонов.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что уже в конце 2026 года поучится закончить обновление вагонов Замоскворецкой линии.

"Южное" находится вдоль Бесединского шоссе. Оно предназначено для отстоя, технического обслуживания и ремонта состава Замоскворецкой линии московского метро.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман сообщил, что была проведена работа по импортозамещению материалов и оборудования. Станция была собрана в Дмитрове.

Системы вентиляции и тепломеханики с комплектующими поступили из Мытищ, Нижнего Новгорода и Самары, а стендовое оборудование поступило из Омска.

На заводах в Москве и еще четырех городов изготовлены электротехнические изделия. Также есть продукция из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Твери. Поставки также велись из Республики Беларусь и КНР.

Ранее сообщалось, что в Братееве открылось электродепо "Южное". Длина путей депо составляет свыше 6 километров. Электродепо будет обслуживать поезда Замоскворецкой линии метро. На зеленую ветку одновременно с запуском вышли 10 поездов "Москва-2024".