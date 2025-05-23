23 мая, 13:14Транспорт
До 2,4 тысячи вагонов в год будут обслуживать в новом электродепо "Южное"
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
В Братееве в электродепо "Южное" на площади более 13 гектаров возвели 46 зданий и сооружений производственного назначения, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, там работает 4 тысячи единиц основного и более 40 тысяч единиц вспомогательного оборудования. Для их подключения потребовалось более 1,3 тысячи километров кабеля.
Для строительства электродепо было:
- разработано более 60 тысяч кубометров грунта;
- уложено свыше 50 тысяч кубометров бетона;
- смонтировано около 4 тысяч тонн металлоконструкций.
Ефимов отметил, что оснащение депо позволит обслуживать до 2,4 тысячи вагонов в год. На площадке разместили:
- ремонтные цеха со стендовым, крановым и станочным оборудованием;
- моечный комплекс и многорежимный колесотокарный станок.
Габариты цеха рассчитаны на комплексное обслуживание сразу 8 вагонов.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что уже в конце 2026 года поучится закончить обновление вагонов Замоскворецкой линии.
"Южное" находится вдоль Бесединского шоссе. Оно предназначено для отстоя, технического обслуживания и ремонта состава Замоскворецкой линии московского метро.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман сообщил, что была проведена работа по импортозамещению материалов и оборудования. Станция была собрана в Дмитрове.
Системы вентиляции и тепломеханики с комплектующими поступили из Мытищ, Нижнего Новгорода и Самары, а стендовое оборудование поступило из Омска.
На заводах в Москве и еще четырех городов изготовлены электротехнические изделия. Также есть продукция из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Твери. Поставки также велись из Республики Беларусь и КНР.
Ранее сообщалось, что в Братееве открылось электродепо "Южное". Длина путей депо составляет свыше 6 километров. Электродепо будет обслуживать поезда Замоскворецкой линии метро. На зеленую ветку одновременно с запуском вышли 10 поездов "Москва-2024".