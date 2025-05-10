"Мой район. Новости": депо "Столбово" приняло первый поезд метро

Первый поезд метро прибыл в строящееся электродепо "Столбово". В рамках испытаний он приехал в отстойно-ремонтный корпус, где в дальнейшем составы будут проходить мойку и ремонт. Специалисты проверили его габариты и убедились, что депо сможет принимать поезда.

Депо "Столбово" будет обслуживать поезда Сокольнической и Троицкой линий метро. Оно включает больше 30 основных зданий и сооружений. Самое крупное из них – корпус для ночного отстоя, ремонта и мойки. В год там смогут обслуживать почти 10 тысяч составов.

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