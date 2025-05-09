Самая большая парковка автомобилей Aurus образовалась на территории Кремля

Фото: телеграм-канал "Юнашев LIVE"

Самая большая стихийная парковка автомобилей Aurus образовалась на территории Кремля. Соответствующие кадры показал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

На автомобилях прибыли зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций.

"Большая и по размерам, и по количеству автомобилей. Несколько десятков Aurus, на каждом флаги стран", – сказал Зарубин.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. В нем принимали участие более 11 тысяч военнослужащих, среди которых 1,5 тысячи – участники специальной военной операции.

На мероприятии присутствовали лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Кубы, Лаоса, Бразилии, Палестины, Сербии, Буркина-Фасо, КНР, премьер-министры Словакии, Малайзии и многие другие.

