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09 мая, 08:30

Транспорт

Москвичам напомнили о перекрытиях в связи с проведением парада 9 мая

Москвичам напомнили о перекрытиях в связи с проведением парада 9 мая

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Движение транспорта на ряде улиц и набережных 9 мая ограничено. Среди них – Волгоградский проспект, участки Садового кольца, Оружейный переулок и Новинский бульвар. Эти улицы откроют в 08:00.

До окончания мероприятия движение также будет закрыто на Котельнической, Москворецкой и Пречистенской набережных, а также на Моховой и Тверской улицах, Охотном ряду и Кадашевской набережной. С 10:00 утра повторно перекроют участки Садового кольца, Волгоградского проспекта, Большую Якиманку и Новый Арбат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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