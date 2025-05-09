Москвичам напомнили о перекрытиях в связи с проведением парада 9 мая

Движение транспорта на ряде улиц и набережных 9 мая ограничено. Среди них – Волгоградский проспект, участки Садового кольца, Оружейный переулок и Новинский бульвар. Эти улицы откроют в 08:00.

До окончания мероприятия движение также будет закрыто на Котельнической, Москворецкой и Пречистенской набережных, а также на Моховой и Тверской улицах, Охотном ряду и Кадашевской набережной. С 10:00 утра повторно перекроют участки Садового кольца, Волгоградского проспекта, Большую Якиманку и Новый Арбат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.