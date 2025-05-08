Временные ограничения на работу аэропорта "Шереметьево" сняты

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Временные ограничения отменены в аэропорту Шереметьево, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Воздушная гавань возобновляет прием и выпуск гражданских самолетов. Ранее временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Роспотребнадзор по Московской области взял на контроль соблюдение прав пассажиров при задержке рейсов в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. В ведомстве отметили, что о задержке рейсов регулярно сообщается по громкой связи службой организации пассажирских перевозок аэропортов. Уведомления также направляются авиакомпаниями в виде сообщений по электронной почте и SMS.