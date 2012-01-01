АТОР: меры безопасности в преддверии Дня Победы усилят во Внуково и Шереметьево

Москва готовится отметить 80-летие Победы, в связи с чем на столичные аэропорты выпала дополнительная нагрузка. При этом сложности с прилетом и вылетом начались еще до майских праздников. Подробнее – в нашем материале.

Массовые отмены

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов во всех столичных аэропортах в целях безопасности 6 и 7 мая. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за это время во Внуково отменили около 50 рейсов, еще 45 задержали, а 43 – перенаправили на запасные аэродромы. В Шереметьево речь идет об отмене не менее 40 рейсов и задержке 50 на вылет и 60 на прилет. В Домодедово было отменено 20 рейсов, задержано более 70.

На этом фоне ряд авиакомпаний были вынуждены изменить расписание вылетов. В частности, "Аэрофлот" отменил 52 рейса из Москвы и 54 – в столицу. Еще около 140 воздушных судов перевозчика было задержано, сообщил ТАСС. Также об отмене, опоздании и перенаправлении части рейсов на запасные аэродромы сообщили пресс-службы "Победы" и S7. В целом задержки и отмены рейсов коснулись не менее 60 тысяч пассажиров, рассказали в АТОР.

Между тем в Сети появились кадры с последствиями сбоев. В Шереметьево образовались длинные очереди к стойкам регистрации: пассажиры, рейсы которых были отменены, несколько часов пытаются вернуть или обменять билеты. Плюс ко всему в этой и других столичных воздушных гаванях многие были вынуждены спать на полу в ожидании своего рейса. При этом в Домодедово ситуацию скрасило спонтанное выступление Государственного Кремлевского оркестра управления делами президента РФ. Музыканты тоже застряли в терминале и решили подбодрить всех, кто столкнулся с той же проблемой.

В Росавиации заявили, что авиакомпании делают все необходимое для стабилизации ситуации.

Аншлаг в аэропортах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Высокая нагрузка в московских аэропортах ожидается и по случаю 80-летия Победы. По данным СМИ, об этом, в частности, предупредили сотрудников Внуково и Шереметьево.

Во многом такая обстановка связана с прибытием в столицу высокопоставленных иностранных делегаций. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на парад Победы 9 мая приедут гости из 29 стран, многие из которых будут представлены на высшем уровне. В частности, в Москву уже прилетели президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Также ожидаются лидер КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, руководители стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Кроме того, столицу посетят участники боевых действий из США, Израиля, Армении и Монголии, отметил Ушаков.

Также в Москву продолжают прибывать и ветераны Великой Отечественной войны. В аэропортах им помогают столичные волонтеры, сообщил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Меры безопасности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В праздничные дни в столичных авиагаванях ввели усиленные меры безопасности. Во Внуково они будут действовать из-за Дня Победы с 08:00 8 мая до 08:00 12-го, сообщили в пресс-службе аэропорта. По временным правилам для входа в терминал пассажиров могут попросить предъявить посадочный талон или маршрутную квитанцию в распечатанном виде. Таким образом, встречающих и провожающих внутрь не пустят.

Также в аэропорт порекомендовали приезжать заранее: вылетающих внутренними рейсами – за 3 часа, а международными – за 3,5.

Ограничения затронут и Шереметьево, рассказали в АТОР. В связи с этим пассажиров призвали прибывать на место минимум за три часа до окончания регистрации на рейс. Чтобы пройти предполетные процедуры более оперативно, следует использовать стойки самостоятельной регистрации 314–316 Терминала В, интерактивные киоски для информирования пассажиров в Терминалах В, С и D и устройства сканирования посадочных талонов.

Плюс в авиагавани призвали серьезнее относиться к прохождению досмотров и воздерживаться от шуток о наличии взрывных устройств в багаже или ручной клади.





пресс-служба аэропорта Шереметьево Подобные ситуации влекут за собой закрытие зоны досмотра и проведение дополнительных проверок согласно установленным регламентам, что значительно увеличивает время прохождения предполетных процедур.

Пассажиров, которые все же решат разыграть сотрудников аэропорта, отстранят от полета и передадут полицейским для дальнейшего разбирательства с возможным привлечением к административной ответственности, предупредили в пресс-службе Шереметьево.

