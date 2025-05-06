Помощник президента РФ Ушаков: празднование Дня Победы в Москве посетят лидеры 29 стран

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На московском параде Победы 9 мая ожидаются представители 29 государств, включая ветеранов из США, Израиля, Армении и Монголии. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Торжественный парад Победы на Красной площади посетят главы государств СНГ, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Египта, Буркина-Фасо, Китая, Лаоса, Мьянмы, Палестины и Сербии, а также на высоком уровне будут представлены представители Индии, Индонезии, Никарагуа и ЮАР, рассказал он.

Также Ушаков рассказал, что приглашение на парад Победы было направлено послу США в России Линн Трейси.

Он добавил, что в параде Победы примут участие расчеты 13 стран. В частности, по Красной площади пройдут расчеты Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Мьянмы, Узбекистана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Азербайджана, а также Казахстана, КНР, Киргизии и Лаоса.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что праздничный прием в честь 80-летия Победы пройдет в Кремле с приглашением руководителей иностранных делегаций и почетных гостей.