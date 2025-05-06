Прибывающим в столицу к Дню Победы ветеранам помогут более 300 волонтеров

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 300 волонтеров с 1 мая встречают ветеранов, прибывающих в столицу на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает портал мэра и правительства Москвы.

Помощь гостям добровольцы оказывают на восьми вокзалах и в трех аэропортах. Штаб по встрече ветеранов будет работать до 15 мая.

"Это уникальная возможность для них пообщаться с героями, из первых уст услышать истории Великой Победы. Ветераны передают волонтерам знания, рассказывают о годах войны и своих переживаниях, как они защищали Родину", – рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

По его словам, такие встречи укрепляют связь между поколениями и помогают молодежи глубже понять историю тех лет.

Ежедневно с 08:00 до 22:00 активисты организуют комфортное пребывание гостей в залах ожидания и сопровождают их до места трансфера, рассказывая при этом о праздничной программе мероприятий. В их обязанности также входит помощь в перемещении обратно после окончания торжеств.

К настоящему моменту в Москву уже приехали 30 ветеранов. Однако гости продолжают прибывать в столицу, где волонтеры оказывают им поддержку и помогают с любыми вопросами.

В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также на вокзалах – Белорусском, Восточном, Казанском, Киевском, Курском, Ленинградском, Павелецком и Ярославском – установлены специальные стойки "Штаб по встрече ветеранов". Добровольцы будут встречать гостей в зоне прилета и на платформах до 10 мая, а до 15 мая – сопровождать обратно.

Волонтеры одеты в яркие жилеты или дождевики на случай непогоды, белые ветровки, свитшоты, футболки и кепки с символикой "80-летие Победы!". Также у них красные шоперы, рюкзаки на завязках и поясные сумки.

Более того, все они прошли обучение в центре подготовки "Доброе место. СЗАО", который входит в ресурсный центр "Мосволонтер". Занятия были обязательными на сайте "Волонтерыпобеды.рф".

Кроме того, активисты посетили очные тренинги в центре подготовки Международного волонтерского корпуса, посвященного 80-летию Победы. Там они изучили историю Великой Отечественной войны, узнали о героизме участников и важных фактах, которые приближали Победу.

Также обучение включало в себя освоение принципов волонтерской деятельности, программы по взаимодействию на масштабных мероприятиях и оказанию первой медицинской помощи. До старта акции ребята изучили особенности работы с ветеранами и людьми с ограниченными возможностями. Все прошли инструктаж по правилам смены.

Например, "серебряный" доброволец и амбассадор сообщества "Волонтеры Москвы" Елена Ахтырская на протяжении трех лет активно участвовала в работе штаба по встрече ветеранов. Она помогала гостям, прибывающим на Ленинградский и Курский вокзалы, оказывая им поддержку и сопровождение в зале ожидания. Ахтырская также объясняла им, как добраться до транспорта и гостиниц.

В 2024 году ей удалось пообщаться с блокадницами, которые приехали из Санкт-Петербурга в столицу. Она отметила их жизнелюбие и сияющие глаза. Ветераны, в свою очередь, выразили благодарность волонтерам, включая Ахтырскую, и поделились историями о войне.

"Помощь в штабе по встрече ветеранов для меня – это дань памяти всем участникам войны, возможность лично пообщаться с живыми свидетелями тех лет. Сегодня в нашей стране их остается все меньше и меньше, поэтому важно уделить им максимум внимания", – рассказала волонтер.

Она с нетерпением ждет начала патриотических акций "Георгиевская лента", "Улицы героев" и "Спасибо герою", а также участия в работе штаба по встрече ветеранов.

Ахтырская помогает в проведении патриотических мероприятий с 2021 года. Первым из них стал Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества "Журавли Победы" в Музее Победы. За эти четыре года она особенно полюбила шествия "Бессмертного полка", парад на Красной площади в 2024 году и многочисленные акции по уходу за памятниками героям Великой Отечественной войны.

За 11 лет в волонтерских инициативах Москвы приняли участие более 1,4 миллиона человек, рассказал ранее Сергей Собянин. По его словам, с 2014 года работает центр "Мосволонтер", зарегистрировавший более 285 тысяч участников.

Добровольцы участвуют в патриотических, социальных и спортивных мероприятиях, помогают приютам. В 2024 году организовано более 850 событий, в том числе 280 спортивных.

