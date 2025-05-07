В преддверии Дня Победы 200 пар исполнили вальс у Музея Победы

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В преддверии 9 мая около 200 пар приняли участие в патриотической акции "Вальс Победы" у Музея Победы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

Пары станцевали под советскую песню "Майский вальс" в живом исполнении певицы Екатерины Линковской, говорится в сообщении.

"К акции присоединились профессиональные танцоры и любители: участники проекта "Московское долголетие", представители "Московского центра воспитательных практик", кадеты, педагоги и воспитанники хореографических школ, жители и гости столицы", – уточнили в пресс-службе музея.

В Музее Победы добавили, что танцевальная акция "Вальс Победы" проводится уже более 10 лет. Мероприятие представляет собой не просто танцевальный флешмоб, а символическую акцию памяти о событиях войны, призванную объединить людей перед Днем Победы.

Ранее сообщалось, что финал автопробега "Города-герои – города героев" состоится в Москве 8 мая. Ожидается, что команды северного, западного и южного маршрутов автопробега передадут капсулы с землей из 11 городов-героев России и Белоруссии. В церемонии примут участие сам Шапошников, депутаты столичного парламента, а также команды автопробега.

После этого землю из городов-героев доставят в храм-памятник в честь всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших в Минске.