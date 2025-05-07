Финал автопробега "Города-герои – города героев" пройдет в Москве 8 мая

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Финал автопробега "Города-герои – города героев" состоится в Москве 8 мая. Об этом в беседе с журналистами заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В день 60-летия присвоения Москве звания "Город-герой" пройдут финальные мероприятия автопробега", – цитирует его Агентство "Москва".

Ожидается, что команды северного, западного и южного маршрутов автопробега передадут капсулы с землей из 11 городов-героев России и Белоруссии. В церемонии примут участие сам Шапошников, депутаты столичного парламента, а также команды автопробега.

Затем землю из городов-героев доставят в храм-памятник в честь всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших в Минске.



В честь Дня Победы 9 мая в России пройдет акция "Гудок Победы". Ровно в 12 часов по местному времени все пассажирские, грузовые, скоростные поезда и электрички дадут победный звуковой сигнал в память о событиях Великой Отечественной войны (ВОВ). Эта традиция берет свое начало еще с 1945 года.

Кроме того, любой желающий может посетить онлайн-выставку "Мы победили!", подготовленную Главархивом Москвы в честь юбилея Победы. Там можно найти документы и фотографии о солдатах. Большая часть артефактов была передана от родственников участников ВОВ.

