Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские железные дороги (РЖД) проведут акцию "Гудок Победы" 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ровно в 12:00 по местному времени пассажирские, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, дадут победный звуковой сигнал в память о событиях Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе РЖД, эта железнодорожная традиция берет начало с победного 1945 года. В этом году к акции присоединятся машинисты, которые будут управлять "Поездами Победы".

Ранее сообщалось, что в честь 80-летия Победы на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ запланированы световое шоу, парад, оркестровая музыка и праздничные инсталляции.

Программа состоится с 11:00 до 22:00. В течения дня на территории аттракциона будут открыты праздничные фотозоны. На крыше установят флаги.

Вместе с тем в День Победы жители и гости Москвы смогут бесплатно посетить выставки музейно-выставочного центра РОСИЗО, расположенного в Петроверигском переулке.